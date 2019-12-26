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Ceyhan'da okullar tatil mi? Adana'da bugün okullar tatil edildi mi?

Ceyhan'da okullar tatil mi? Adana'da bugün okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Adana'da yoğun sağanak yağış devam ediyor. Hayatı olumsuz etkileyen yağış sebebi ile Adana'nın iki ilçesinde bazı okullar tatil ilan edildi. Adana Ceyhan'da hangi ilçelerde okullar tatil? İşte tüm bu soruların yanıtları sizlerle..

26.12.2019  10:21 - Güncelleme: 26.12.2019  10:21
Ceyhan'da okullar tatil mi? Adana'da bugün okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adana’da okullar bugün bazı ilçelerde tatil edildi. Adana Valiliği şiddetli yağış ve sel uyarısı üzerine tatil açıklaması yaptı. Ceyhan, Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.  
 
CEYHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 
Adana'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
 
Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.
 
ADANA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Eğitime 26 Aralık 2019 tarihinde ara verilen okullar şöyle:
 
"Yüreğir ilçesi Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşkarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulusi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesi Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"
 
Açıklamada, adı geçen okullar haricindeki tüm okullarda eğitim öğretime devam edileceği duyuruldu.

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