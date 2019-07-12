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Ceyhun Bozkurt'tan çarpıcı S-400 açıklaması! Şimdi ne olacak?

Rusya'dan alınan S-400 füze sisteminin birinci grup malzemeleri Türkiye'ye geldi. Bu gelişmeyi değerlendiren gazeteci-yazar Ceyhun Bozkurt önemli değerlendirmelerde bulundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ilk kısım sevkiyatı bugün gerçekleştirildi. S-400’ler, Rusya’ya ait üç farklı uçağın peş peşe indiği Ankara’daki Mürted (Akıncı) Üssü’ndeki hangarlara yerleştirildi. Peki bundan sonra ne olacak? ABD nasıl bir tepki gösterecek? Bu tepkilerin ABD'ye geri dönüşü nasıl olacak? Gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt açıkladı...
 
Türkiye’nin S-400’leri, Ankara’ya gelmeye başladı. İlk resmi açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığından gelirken, Rusya tarafı da ilk kısım S-400 sevkiyatının başladığını doğruladı. S-400’ler, Rusya’ya ait üç askeri uçağın peş peşe indiği Ankara’daki Mürted (Akıncı) Üssü’ne getirildi. İlerleyen günlerde de süreceği açıklanan teslimatların ardından, S-400’lerin, ilgili kurumların uygun göreceği şekilde kullanılacağı bildirildi.
 
Peki bundan sonra ne olacak? Gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt, ilerleyen süreçte neler yaşanacağını açıkladı. Barış konuşlanmasının Mürted Üssü’ne yapılacağını belirten Bozkurt, “S-400’lerin bir de harekat konuşlanması olacak. Mesela Türkiye’nin Doğu Akdeniz noktasında bir ihtiyacı olursa, S-400’ler taşınabilir bataryaya sahip oldukları için o bölgedeki uygun bir yere taşınacaklar.” diye konuştu.
 
Türkiye’nin hangi bölgesinde ihtiyaç olursa S-400’lerin oraya taşınacağını aktaran Bozkurt, bu duruma “harekat konuşlanması” dendiğini anlattı.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
 
ABD’nin “S-400’leri almayın, yaptırım uygularız” gibi sözlerle çokça baskı yaptığını hatırlatan Ceyhun Bozkurt, “Bundan sonra muhtemelen ABD’yle ilişkilerimizde S-400 üzerinden, çok şiddetli başlamasa da, bir gerilim olması artık kaçınılmaz görünüyor.” şeklinde konuştu.
 
Böylesi bir gerilimin yaşanmamasının zaten mümkün olmadığını ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:
 
“Çünkü ABD açısından çok büyük bir yenilgi sayılır. Bir NATO müttefiki, ABD’nin istemediği bir adım attı. Türkiye geçmiş yıllarda da bazı aykırı işler yapmıştı, devlet geleneği doğrultusunda NATO’ya tam güdümü kabul etmemişti. Ama yine de ABD’nin kritik konularda uyarıları vardı ve Türkiye’de de uyguluyorlardı. Onlar buna alışıktı.”
 
Türkiye’nin artık bu gibi uyarıları uygulamadığının altını çizen Ceyhun Bozkurt, “1990’lı yıllarda başlayan gerilim artık zirve yaptı. Türkiye artık ABD’ye meydan okur gibi bir alternatif buldu. Bu alternatif Rusya’ydı ve hava savunma sistemini de ondan aldı.” dedi.
 
NE TÜR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK?
 
Türkiye’nin hava savunma sistemini Ruslardan almasının en önemli nedeninin “Türkiye’nin artık NATO üyesi bazı ülkeleri tehdit olarak görmesi bulunduğunun” altının çokça çizildiğini aktaran Bozkurt, “Başta ABD geliyor. Şimdi o ABD, Türkiye’ye yaptırımlar uygulamaya çalışacak.” ifadelerini kullandı.
 
ABD’nin Türkiye’ye ne tür yaptırımlar uygulayacağını anlatan Ceyhun Bozkurt, bu yaptırımların ABD’ye de yüklü bir maliyeti olacağının altını çizdi.
 
İşte gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt’un, Türkiye’nin aldığı S-400’ler sonrasında yaşanacaklara ilişkin değerlendirmesi…
 

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