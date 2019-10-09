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Ceylanpınar'a havan mermisi düştü

Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Akçakale'de okullar tatil edildi

TSK'nın  Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, TSK'nın Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle okullar tatil edildi. Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, "Sınır ötesi operasyon sebebiyle müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımız, 14.10.2019 Pazartesi gününe kadar tatil edilmiştir" denildi.
 
Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Abyad´ın karşısında bulunan Akçakale sokaklarında mehter marşları duyulurken, ilçe halkına da uyarılarda bulunuluyor.
 

TSK´dan müthiş paylaşım: Allah Türk Komandosunu korusun

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