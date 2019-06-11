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Ceylanpınar'da PKK/PYD'li terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD'li 1 terörist, jandarma ekiplerince yakalandı.

  • DHA
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Ceylanpınar sınır hattında görevli askerler, Suriye sınırını kaçak olarak geçen kişiyi fark etti. Askerler tarafından yakalanan şüphelinin, yapılan incelemede, PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve adı açıklanmayan terörist, jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. PKK/PYD'li terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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