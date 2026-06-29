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Güncel

Çeyrek Asırlık Destan AK Parti! Emine Erdoğan: Kardeşliğin ışığında, Türkiye'mizin yolu açık olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımında, istişare ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 16:07 - Güncelleme:
Çeyrek Asırlık Destan AK Parti! Emine Erdoğan: Kardeşliğin ışığında, Türkiye'mizin yolu açık olsun
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Emine Erdoğan, "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Erdoğan, "İstişare ve dayanışma içinde alınan kararların, ülkemizin her alandaki yükselişine ivme kazandırmasını diliyorum. Kardeşliğin, birlik ruhunun ve ortak hedeflerin ışığında, Türkiye'mizin yolunun açık, gücünün daim olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, toplantıdan görüntülerin yer aldığı bir videoya da paylaşımında yer verdi.

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