31.12.2019 14:08 - Güncelleme: 31.12.2019 14:08

Çeyrek bilet 2020 Milli Piyango ne kadar veriyor? Çeyrek Yarım Milli Piyango 2020 sonuçları bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında ye r alıyor. Büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca kişi bu akşam gerçekleştirilecek olan Milli Piyango 2020 çekilişi için heyecanlı. 2020'ye saatler kala heyecan giderek artıyor. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiye bu akşam sahibini bulacak. Yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2019’da saat 15.00’de başlayacak. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişine dair tüm detayları sizler için derledik..





ÇEYREK BİLET 2020 MİLLİ PİYANGO NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak açıklandı. Çeyrek bilet alanlar kazanmaları ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar. Yani çeyrek biletlere 20 milyon lira ikramiye alacaklar.

















MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.





2020 YILBAŞI İKRAMİYELERİ

MPİ’den yapılan bilgilendirmede yer alan detaylara göre dağıtılacak olan ikramiye tutarları şöyle;

80 Milyon TL

8 milyon TL

1 milyon TL

100 bin TL

10 bin TL

5 bin TL

1000 TL

400 TL

300 TL

200 TL

160 TL

80 (Amorti) TL

80 bin (Teselli) TL





İkramiye sahipleri tam bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin tamamını, yarım bilet sahibi olmaları halinde yarısını ve çeyrek bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar.