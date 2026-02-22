Ceza Hukuku'na başucu kaynağı... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Duman'dan yeni eser

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, ceza hukuku alanında önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyan yeni kitabını yayımladı.

"Temel Ceza Mevzuatı TCK-CMK-CGTİHK ve İlgili Kanunlar-Yönetmelikler" adlı eser, uygulayıcı hukukçular için güncel mevzuatı tek ciltte toplamasıyla dikkat çekiyor. Platon Hukuk Yayınları tarafından yayımlanan eser, özellikle ceza adalet sisteminde görev yapan hâkim, savcı ve avukatların günlük uygulamada ihtiyaç duyduğu temel metinleri bir araya getiriyor.

TEMEL CEZA MEVZUATI TEK CİLTTE TOPLANDI

Kitapta Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun başta olmak üzere ceza yargılamasının temel mevzuatı sistematik bir düzen içerisinde sunuldu. Güncel mevzuatın kolay ulaşılabilir şekilde hazırlanması, kitabın en önemli özelliklerinden biri olarak gösteriliyor. Uygulamada sıkça başvurulan kanun ve yönetmeliklerin tek ciltte toplanması, özellikle uygulayıcı hukukçular açısından önemli bir kolaylık sağlıyor.

PROF. DR. FERİDUN YENİSEY'DEN ÖNSÖZ

Kitabın önsözü ceza hukuku alanının önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Feridun Yenisey tarafından kaleme alındı. Yenisey önsözünde, hâkim, savcı ve avukatların yaptıkları tüm hukuki işlemlerin temel dayanağının hukuk normları olduğunu vurgulayarak güncel mevzuatın uygulayıcıların masasından eksik olmaması gerektiğine dikkat çekti. Yenisey, Doç. Dr. Barış Duman tarafından hazırlanan mevzuat derlemesinin hukukçular için önemli bir başvuru kaynağı olacağını ifade etti.

UYGULAYICI HUKUKÇULAR İÇİN PRATİK KAYNAK

Doç. Dr. Barış Duman'ın akademik birikimi ile uygulamadaki tecrübesini bir araya getirdiği eser, pratik kullanımı hedefleyen yapısıyla öne çıkıyor. Yargı çevrelerinde kitabın özellikle hâkim ve savcıların günlük çalışmalarında başvuracağı temel kaynaklardan biri olacağı değerlendiriliyor.

HUKUKÇULARIN MASASINDA YERİNİ ALACAK

Yeni yayımlanan eser, ceza yargılaması alanında çalışan hukukçuların yanı sıra stajyer avukatlar ve hukuk öğrencileri için de önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Güncel mevzuatı tek ciltte sunan kitap, sade tasarımı ve kolay okunabilir yapısıyla dikkat çekiyor.