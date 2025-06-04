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Ceza infaz kanunu teklifi yasalaştı: Tahliyeler bugün başlayabilir

Kamuoyunda '10. Yargı Paketi' olarak bilinen ve 19 binden fazla mahkuma tahliye yolunu açan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Edinilen bilgilere göre tahliyelerin bugün başlaması bekleniyor.

NTV4 Haziran 2025 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Ceza infaz kanunu teklifi yasalaştı: Tahliyeler bugün başlayabilir
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Ceza İnfaz Kanunu'nda önemli düzenlemeler öngören 10'uncu Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasayla birlikte binlerce mahkumun cezaevinden tahliye edilmesinin önü açıldı. Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak.

Böylece 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açılmış olacak.

KARAR BUGÜN YAYIMLANACAK

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bugün karar Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Aynı saatlerde Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliği tüm cezaevlerine gönderilecek ve bugün itibarıyla tahliyelerin başlaması bekleniyor.

  • Yargı Paketi
  • Ceza İnfaz Kanunu
  • Tahliye

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