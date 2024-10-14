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Ceza infaz sistemi değişecek! Bakan Tunç: İyi hal indirimini değerlendiriyoruz

Ankara'da gündeme ilişkin soruları cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz sisteminin değişeceğini söyleyerek, 'İyi hal indirimini değerlendiriyoruz' dedi.

14 Ekim 2024 Pazartesi 12:26 - Güncelleme:
Ceza infaz sistemi değişecek! Bakan Tunç: İyi hal indirimini değerlendiriyoruz
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gündeme ilişkin basın mensuplarından gelen soruları cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamasından satır başları:

* Ceza infazların caydırıcı olması lazım

* 9'uncu yargı paketi Adalet Komisyonu'ndan geçti

* 10'uncu yargı paketiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunulacak

* İnfaz sistemimizin çeşitli suçlar bakımında salıverme sistemi farklıdır

* Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

* Koşullu salıverme ve iyi hal uygulamalarıyla ilgili bir takım değişiklikler var

* İyi hal indirimlerini değerlendiriyoruz

* Önemli olan toplumu suçtan korumak. Adaletin tecellisinin gecikmemesi lazım.

* Katalog suçlara yeni suç tipleri ilave edilebilir

* 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

* Suç işleyenlerin gerekli yaptırıma tabii tutulması için çalışıyoruz

* Narin cinayeti soruşturmasında yaklaşık 250 kişinin ifadesi alındı

* Narin'in katilleri hesap verecek

* İlk 4 madde tartışılmadan yeni anayasa hedefimiz var

* Yeni anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır

* Gebze'deki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

* Cezaevleri dolu diye bir kişinin işlediği suçtan dolayı serbest kalma gibi bir durumu yok

* Cezaevlerin kapasitesi artırılıyor

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