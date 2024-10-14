Ceza infaz sistemi değişecek! Bakan Tunç: İyi hal indirimini değerlendiriyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gündeme ilişkin basın mensuplarından gelen soruları cevapladı.
Bakan Tunç'un açıklamasından satır başları:
* Ceza infazların caydırıcı olması lazım
* 9'uncu yargı paketi Adalet Komisyonu'ndan geçti
* 10'uncu yargı paketiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunulacak
* İnfaz sistemimizin çeşitli suçlar bakımında salıverme sistemi farklıdır
* Cezasızlık algısı ortadan kalkacak
* Koşullu salıverme ve iyi hal uygulamalarıyla ilgili bir takım değişiklikler var
* İyi hal indirimlerini değerlendiriyoruz
* Önemli olan toplumu suçtan korumak. Adaletin tecellisinin gecikmemesi lazım.
* Katalog suçlara yeni suç tipleri ilave edilebilir
* 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
* Suç işleyenlerin gerekli yaptırıma tabii tutulması için çalışıyoruz
* Narin cinayeti soruşturmasında yaklaşık 250 kişinin ifadesi alındı
* Narin'in katilleri hesap verecek
* İlk 4 madde tartışılmadan yeni anayasa hedefimiz var
* Yeni anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır
* Gebze'deki olayla ilgili soruşturma başlatıldı
* Cezaevleri dolu diye bir kişinin işlediği suçtan dolayı serbest kalma gibi bir durumu yok
* Cezaevlerin kapasitesi artırılıyor