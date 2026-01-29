İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4017
  • EURO
    51,9166
  • ALTIN
    7513.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden denetimli serbestlik iddialarına net yalanlama
Güncel

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden denetimli serbestlik iddialarına net yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bir cinayet olayının “denetimli serbestlik yasasından yararlanılarak” gerçekleştiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 00:36 - Güncelleme:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden denetimli serbestlik iddialarına net yalanlama
ABONE OL

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "denetimli serbestlik yasasından yararlanarak ceza infaz kurumundan çıkan ve ibadethanede kamu hizmetini ifa eden şahıs, namaza gelen vatandaşı öldürdü" şeklinde yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu şahsın ceza infaz kurumuna giriş tarihinin 31 Ekim 2023 olduğu, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazını 8 Mayıs 2024-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği, son yapılan infaz iyileştirme düzenlemesinden yararlanmadığı anlaşılmış olup, olayın denetimli serbestlik ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu iddiayı paylaşanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖNERİLEN VİDEO

Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.