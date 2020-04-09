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Ceza yazılan baba: Ölürse benim çocuğum sana ne oluyor

Kahramanmaraş'ta, 10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan M.A.'ya 392 lira idari para cezası kesildi. Çocukların sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatan polislere tepki gösteren M.A., 'Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?' dedi.

DHA09 Nisan 2020 Perşembe 11:51 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 11:51
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Kentte koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında denetimlerini sürdüren polis, sokağa çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yapıyor. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, 10 yaşındaki çocuklarıyla yürüyen çifti durdurdu. Polis, çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle ceza yazılacağını söyledi. Anne ise bırakacak kimsesinin olmadığı için çocuklarını yanlarında getirdiklerini belirtti.

'SIKINTI ÇIKARIRIM'

Çocuğun babası M.A. ise ceza yazan polise tepki göstererek, "Çocuk benim. Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor? Ağabey bak, lütfen sinirlerimi zorlamadan cezamızı yazın, alıp gideyim. Bir tanesi yeter, ikinci bir ceza da tepki için alırsam sıkıntı çıkarırım burada" dedi.

Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası kesilen M.A., daha sonra eşi ve çocuğuyla bölgeden ayrıldı.

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