Cezaevi araçları birbirine girmişti: 13 yaralı taburcu edildi

İstanbul'da meydana gelen zincirleme trafik kazası büyük paniğe neden oldu. Dört cezaevi nakil aracının birbirine girmesiyle gerçekleşen kazada toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların büyük bölümü tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu edildi.
TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 jandarma personeli ile 8 mahkumun tedavisi tamamlandı.
Toplam 13 kişi taburcu edilirken, 1 jandarma personeli ve 1 mahkumun hastanedeki tedavisi sürüyor.
TEM Otoyolu'nda dün meydana gelen trafik kazasında 6'sı jandarma personeli, 9'u mahkum olmak üzere 15 kişi yaralanmıştı.