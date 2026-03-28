  Cezaevi araçları birbirine girmişti: 13 yaralı taburcu edildi
Güncel

Cezaevi araçları birbirine girmişti: 13 yaralı taburcu edildi

İstanbul TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkiinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 15 kişiden 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada yaralanan 1 jandarma personeli ile 1 mahkumun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 13:46
İstanbul'da meydana gelen zincirleme trafik kazası büyük paniğe neden oldu. Dört cezaevi nakil aracının birbirine girmesiyle gerçekleşen kazada toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların büyük bölümü tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu edildi.

4 CEZAEVİ NAKİL ARACI BİRBİRİNE GİRDİ

TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 jandarma personeli ile 8 mahkumun tedavisi tamamlandı.

İstanbul'da 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 15 kişiden 13'ü taburcu edildi.

1 JANDARMA PERSONELİ VE 1 MAHKUM HÂLÂ HASTANEDE

Toplam 13 kişi taburcu edilirken, 1 jandarma personeli ve 1 mahkumun hastanedeki tedavisi sürüyor.

TEM Otoyolu'nda dün meydana gelen trafik kazasında 6'sı jandarma personeli, 9'u mahkum olmak üzere 15 kişi yaralanmıştı.

