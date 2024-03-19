İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2024 Salı / 10 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3441
  • EURO
    35,1326
  • ALTIN
    2241.82
  • BIST100
    8885.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cezaevi firarisinin Yalova RoRo Limanı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edildi
Güncel

Cezaevi firarisinin Yalova RoRo Limanı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edildi

Yalova RoRo Limanı'nda cezaevi firarisinin 8 bin Avro karşılığında personel giriş kartını kullanıp gemiyle yurt dışına kaçmasını sağlayan ikisi işçi 4 kişi tutuklandı.

AA19 Mart 2024 Salı 14:28 - Güncelleme:
Cezaevi firarisinin Yalova RoRo Limanı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edildi
ABONE OL

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay ceza alan cezaevi firarisi D.T'nin Yalova RoRo Limanı'ndan yurt dışına çıktığını tespit etti.

Ekipler yaptığı araştırmada, D.T'nin insan ticareti organizatörü F.K. ve E.T. tarafından Bingöl'den getirildiğini ve limanda işçi statüsünde çalışan M.A. ve R.İ'nin personel giriş kartlarını 8 bin Avro karşılığında kullanarak D.T'nin yurt dışına çıkmasını sağladıklarını ortaya çıkardı.

Yükler arasına saklanarak gemi ile D.T'nin yurtdışına kaçmasına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen M.A ve R.İ. Yalova'da, F.K. İstanbul'da, E.T. ise Bingöl KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bingöl'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.