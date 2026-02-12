İSTANBUL 15°C / 11°C
12 Şubat 2026 Perşembe
  • Cezaevi nakil aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Güncel

Cezaevi nakil aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

Isparta'nın Gönen ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 6 asker ve 5 mahkum hafif yaralandı.

12 Şubat 2026 Perşembe 14:28
Cezaevi nakil aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sürücüsü öğrenilemeyen 03 ABZ 021 plakalı cezaevi nakil aracı olarak kullanılan midibüs, Isparta-Ayyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan 6 jandarma personeli ve 5 mahkum hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın Afyonkarahisar'dan alınan mahkumların Isparta ve Alanya'daki cezaevlerine nakil edilmesi sırasında meydana geldiği öğrenildi.

