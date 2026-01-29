İSTANBUL 16°C / 12°C
  Cezaevi nakil aracı kaza yaptı: Bakan Tunç son durumu paylaştı
Güncel

Cezaevi nakil aracı kaza yaptı: Bakan Tunç son durumu paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracının karıştığı kazada yaralanan personel ile hükümlü ve tutukluların hayati tehlikesinin bulunmadığını, tedavilerinin hastanede sürdüğünü açıkladı.

Cezaevi nakil aracı kaza yaptı: Bakan Tunç son durumu paylaştı
Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait, içerisinde 6 jandarma personeli ile 12 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu ring aracının Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal mevkisinde kaza yaptığı haberini üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Tunç, "Kazada yaralananların tedavileri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Yaralanan jandarma ve kurum personelimiz ile hükümlü ve tutuklulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

