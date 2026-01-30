İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5045
  • EURO
    51,8414
  • ALTIN
    7090.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu yaralananlar tahliye edildi
Güncel

Cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu yaralananlar tahliye edildi

Eyüpsultan'da, seyir halindeki cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 20 kişiden 17'si taburcu edildi.

AA30 Ocak 2026 Cuma 17:18 - Güncelleme:
Cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu yaralananlar tahliye edildi
ABONE OL

Dün, Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda, İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden cezaevi nakil aracının devrildiği kazada yaralanan 17 kişinin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen 17 kişinin yanı sıra kazada yaralanan 3 jandarmanın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY

Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda, İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrilmişti.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kaza yapan araç vinç yardımıyla yoldan kaldırılmıştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı mahkumların, jandarma personelinin ve şoförün bulunduğu cezaevi nakil aracının devrildiğini, olayda yaralanan kişilerin sağlık ekiplerince bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedilmişti.

Belediye ekiplerinin olay yerindeki kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından aksayan trafik akışı normale dönmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.