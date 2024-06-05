Cezaevinde aynı koğuşta kalan Seçil Erzan ve Bahar Candan arasında 'Dolandırıcı' kavgası çıktı. Candan'ın sürekli cezaevi yönetiminden uyarı aldığı öğrenildi.

Marmara Kapalı Cezaevi'nde aynı koğuşta kalan fon vurgunu sanığı Seçil Erzan ile dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu olan Bahar Candan arasında kavga çıktı. MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, Candan'ın Erzan'a 'Dolandırıcı' diye hitap etmesi üzerine tartışma başladı.

ERZAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Seçil Erzan'ın 'Sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın' diye karşılık vermesi üzerine Candan ses tonunu yükselterek 'Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı' diye bağırdı. Tartışmaya infaz koruma memurları müdahale etti. Erzan'ın şikayeti üzerine tutanak tutulurken, Candan'ın sürekli olarak Erzan'la tartıştığı için cezaevi yönetiminden sürekli uyarı aldığı öğrenildi.

'SÜREKLİ PANİK HALİNDE'

Geçtiğimiz günlerde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşen ve ardından tahliye edilen Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, Seçil Erzan'ı anlatmıştı. Erzan ile vakit geçirmek istemediğini belirten Candan, "O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla aynı koğuşta çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar'la bize iyi gelmeyeceği için" şeklinde konuşmuştu.