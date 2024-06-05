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Cezaevinde birbirlerine girdiler! Bahar Candan ve Seçil Erzan arasında 'dolandırıcı' kavgası

‘Gizli fon' vurgunundan tutuklu bankacı Seçil Erzan ile kara para aklamakla suçlanan Bahar Candan cezaevinde kavga etti. Marmara Kapalı Cezaevi'nde aynı koğuşta kalan Bahar Candan, Seçil Erzan'a “Dolandırıcı” diye bağırdı. Erzan, “Sen de dolandırıcılıktan buradasın” karşılığını verince kavga çıktı. Candan'ın Erzan'a “Dolandırıcı, dolandırıcı” diye sürekli bağırmaya devam etmesi üzerine infaz koruma memurları koğuşa girdi. Erzan'ın şikayetiyle tutanak tutuldu.

5 Haziran 2024 Çarşamba 08:23 - Güncelleme:
Cezaevinde birbirlerine girdiler! Bahar Candan ve Seçil Erzan arasında 'dolandırıcı' kavgası
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Cezaevinde aynı koğuşta kalan Seçil Erzan ve Bahar Candan arasında 'Dolandırıcı' kavgası çıktı. Candan'ın sürekli cezaevi yönetiminden uyarı aldığı öğrenildi.

Marmara Kapalı Cezaevi'nde aynı koğuşta kalan fon vurgunu sanığı Seçil Erzan ile dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu olan Bahar Candan arasında kavga çıktı. MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, Candan'ın Erzan'a 'Dolandırıcı' diye hitap etmesi üzerine tartışma başladı.

ERZAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Seçil Erzan'ın 'Sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın' diye karşılık vermesi üzerine Candan ses tonunu yükselterek 'Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı' diye bağırdı. Tartışmaya infaz koruma memurları müdahale etti. Erzan'ın şikayeti üzerine tutanak tutulurken, Candan'ın sürekli olarak Erzan'la tartıştığı için cezaevi yönetiminden sürekli uyarı aldığı öğrenildi.

'SÜREKLİ PANİK HALİNDE'

Geçtiğimiz günlerde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşen ve ardından tahliye edilen Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, Seçil Erzan'ı anlatmıştı. Erzan ile vakit geçirmek istemediğini belirten Candan, "O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla aynı koğuşta çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar'la bize iyi gelmeyeceği için" şeklinde konuşmuştu.

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