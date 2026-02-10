Cezaevinde telefon engeline AYM'den emsal karar: 34 bin liralık manevi tazminat ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan bir kişi, başka cezaevinde tutuklu bulunan nişanlısıyla 33 aydır yalnızca mektupla haberleşebildiğini belirterek telefonla görüşmelerine imkan sağlanmasını talep etti.

Talep üzerine cezaevi yönetimi, "mevzuat hükümleri çerçevesinde arkadaş, nişanlı ya da imam nikahlı eş ile telefon görüşmesi yapılamayacağı" yönünde ilan yayınladı.

İlanın iptali için açtığı davalar reddedilen hükümlü, AYM'ye bireysel başvuru yaptı.

Başvuruda, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan "özel hayata saygı hakkı" ile 22. maddesinde güvence altına alınan "haberleşme hürriyetinin" ihlal edildiği sonucuna varan Yüksek Mahkeme, başvurucuya 34 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

KARARDAN

AYM'nin kararında, telefonla görüşme hakkının, mahpusların özel ve kişisel ilişkilerini canlı tutmanın bir yolu olduğu belirtildi.

Nişanlılık kurumunun, evlilik öncesi bir adım ve özel hayatın önemli bir parçası olduğuna işaret edilen kararda idareden, nişanlı olduğunu ortaya koyan mahpusların, nişanlılarıyla iletişim kurmalarında kolaylık göstermesinin beklendiği aktarıldı.

Başvurucu ve nişanlısının cezaevinde olmaları nedeniyle yüz yüze görüşme imkanlarının bulunmadığına işaret edilen kararda, "Başvurucu, nişanlısı ile mektup yoluyla iletişim kurabilmekteyse de bu durumun kısa sayılamayacak bir süre devam ettiği ve nişanlılık ilişkisinin niteliği gözetildiğinde sadece mektupla iletişimin yeterli bir haberleşme vasıtası olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır." ifadesi yer aldı.