2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
  • Haberler
  • Güncel
  • Cezaevinde vahşet: Kızını açık görüş sırasında öldüresiye dövdü
Güncel

Cezaevinde vahşet: Kızını açık görüş sırasında öldüresiye dövdü

Bolu'da T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hakan K., açık görüşte 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü. Küçük çocuk ağır yaralanırken, Hakan K. tek kişilik hücreye konuldu.

IHA2 Kasım 2025 Pazar 14:38 - Güncelleme:
Cezaevinde vahşet: Kızını açık görüş sırasında öldüresiye dövdü
Bolu'da T Tipi Kapalı Cezaevi'nde adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K. boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında öldüresiye dövdü. Küçük çocuk ağır yaralanırken, Hakan K. tek kişilik hücreye konuldu.

Olay, Kuruçay mevkiinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K. ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi ve 4 yaşındaki kızı açık görüş ziyaretinde bir araya geldi. Ziyaret sırasında eşiyle tartışmaya başlayan Hakan K. sinirlenerek 4 yaşındaki kızına saldırdı. Saldırgan baba küçük çocuğu duvara fırlatırken, kız ağır yaralandı. İnfaz koruma memurları Hakan K.'ye müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük kız sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kızını öldüresiye döven Hakan K. cezaevinde bulunan tek kişilik hücreye konuldu. Hakan K. hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.

