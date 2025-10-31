İSTANBUL 19°C / 11°C
  Cezaevindeki elebaşıya ağır darbe! Örgüt üyeleri yakalandı
Güncel

Cezaevindeki elebaşıya ağır darbe! Örgüt üyeleri yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Yalova merkezli operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, örgütün elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığının belirlendiğini bildirdi.

31 Ekim 2025 Cuma 09:36
Cezaevindeki elebaşıya ağır darbe! Örgüt üyeleri yakalandı
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah İstanbul ve Yalova merkezli, elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonumuzla 17 şüpheliyi yakaladık" ifadesini kullandı. Yerlikaya, operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve TCK 191 eylemlerini gerçekleştiren şüpheliler ve bu şüphelilerin saklandıkları hücre evi olarak değerlendirilen adreslere yönelik bu sabah İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli Eyüpsultan, Sultangazi ilçelerinde ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu şehir eşkiyalarının vatandaşlarımıza zarar vermesi engellendi. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım. Bizim mücadelemiz vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz."

