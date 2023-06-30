Cezaevindeki terör sevici Merdan Yanardağ'ı ziyaret edecek CHP'li isimler belli oldu
Gazeteci Merdan Yanardağ, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı için tutuklandı. Her zaman olduğu gibi terör örgütlerinin yanında olan CHP ise Yanardağ'a sahip çıktı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, terör sevici Yanardağ'ı ziyaret edeceklerini açıkladı. Heyette yer alacak isimler ise belli oldu.
ZİYARET EDECEK İSİMLER AÇIKLANDIBuna göre; CHP milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Yüksel Mansur Kılıç'tan oluşan heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.
"YANARDAĞ'DAN TERÖRİST ÇIKMAZ"
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, ziyaretin pazar günü gerçekleştirileceğini belirtti.