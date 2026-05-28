  • Cezaevinden izinle çıktı, eşine dehşeti yaşattı
Cezaevinden izinle çıktı, eşine dehşeti yaşattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden Kurban Bayramı iznine çıktığı öğrenilen kişinin, bıçakladığı 2 kişiden birinin eşi, diğerinin ise evde bulunan başka bir kadın olduğu öğrenildi. Yakalanan zanlının, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı.

IHA28 Mayıs 2026 Perşembe 16:37
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden Kurban Bayramı nedeniyle izinli çıkan Ş.Ö., evde bulunan 2 kadını bıçakladı, 1 kişiyi de darp etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zanlının, karısı Gülişah Ö. ile evde bulunan Eda D.'yi sırtlarından bıçakladığı öğrenildi.

TERMAL DRONLA ARANDI

Olayın ardından kaçan Ş.Ö.'nün yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından Topçular Sokak'ın alt kısmında yer alan Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı ve çevresi termal dron desteğiyle tarandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Ş.Ö., başka bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Ş.Ö.'nün 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

