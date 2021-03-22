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  • Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
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Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Antalya'da cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izinli olarak çıkan hükümlü, biri eşi, 2 kişiyi silahla yaraladı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:28
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Kovid-19 salgını nedeniyle Antalya'nın Alanya ilçesindeki cezaevinden izinli çıkan hükümlü B.D. (52), boşanma aşamasındaki eşini takip etti.

Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi'nde H.B. idaresindeki motosiklette bulunan eşi R.D'ye (34) ateş açan B.D. araçla olay yerinden kaçtı.

Motosiklet sürücüsü ile ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıkan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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