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  • Cezaevinden not ulaştırmaya çalıştı! Yıldız'ın itirafı İmamoğlu'nun uykularını kaçırdı
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Cezaevinden not ulaştırmaya çalıştı! Yıldız'ın itirafı İmamoğlu'nun uykularını kaçırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında arka arkaya gelen itiraflar, tutuklu yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uykularını kaçırdı. Özellikle İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadelerle paniğe kapılan İmamoğlu'nun cezaevinde 2 gün boyunca uyuyamadığı öğrenildi.

Yeni Şafak 11 Haziran 2025 Çarşamba 08:42 - Güncelleme:
Cezaevinden not ulaştırmaya çalıştı! Yıldız'ın itirafı İmamoğlu'nun uykularını kaçırdı
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Ertan Yıldız, soruşturmanın kilit isimlerden. Öyle ki Yıldız'ın itirafçı olması örgütte büyük çözülmeyi de beraberinde getirdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İmamoğlu, ilk ifadesini veren Ertan Yıldız'a cezaevinde yaşadığı moral bozukluğu sırasında not ulaştırmaya çalıştı. İmamoğlu, ulaştırmaya çalıştığı pusulada Ertan Yıldız'a "çok üzüldüğünü" belirtti ve "konuşmaması yönünde" telkinde bulundu. Bu notun Yıldız'ın ikinci ifadesinden hemen önce yollanmaya çalışıldığı belirtildi.

RÜŞVET ÇETESİ ÇÖZÜLÜYOR

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Ahmet Çiçek, Seyfi Beyaz, Eyüp Subaşı, Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu, Mustafa Başar Arıoğlu ile muhasebe müdürü Murat Bıyık, çalışanlar Güngör Gürman, Altan Gözcü, şüpheli Hüseyin Köksal'ın eski şoförü Servet Yıldırım ile Süleyman Atik, Kabil Taşçı, Güngör Gürman, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Kadir Gümüş ve Ahmet Sarı'nın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli, "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında ifade verdi. Söz konusu şüpheliler, sulh ceza hakimliğinin "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" yönündeki adli kontrol kararıyla cezaevinden tahliye edildi.

Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda iddianame yazımı sürüyor. İfade veren bazı isimlerle ilgili ek delillendirme süreci de başlatıldı.

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