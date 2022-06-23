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Cezaevinden tahliye oldu, çıkan tartışmada husumetli olduğu adamı öldürdü

Konya'da, 'kasten yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Gökhan Nurkoyuncu (22), husumetlisi Haşim Ferahkaya'yı (33) göğsüne tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü.

DHA23 Haziran 2022 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
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Olay, saat 02.30 sıralarında, Çumra'ya bağlı Küçükköy Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. İddiaya göre Gökhan Nur Koyuncu ve aralarında husumet bulunan Haşim Ferahkaya, konuşmak için buluştu. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Gökhan Nurkoyuncu, yanında getirdiği tabancayla Ferahkaya'nın göğsüne 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ferahkaya, ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olduğu için Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Haşim Ferahkaya, hayatını kaybetti. Gökhan Nurkoyuncu ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Gökhan Nurkoyuncu'nun, geçen yıl pazar kavgasında 1 kişiyi kasten yaraladığı suçlamasıyla tutuklanarak girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

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