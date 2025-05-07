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Cezaevine girdiği duyurulan Ümit Karan'dan açıklama

Eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015 yılında oturduğu sitedeki çalışan bir kadına yönelik 'basit cinsel saldırı' suçunu işlediği gerekçesiyle Yargıtay'ın 1 yıl 8 ay hapis cezasını onaması sonrası Metris Cezaevi'ne gönderildiği duyuruldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ümit Karan ise yaptığı açıklamada, 'Merhaba arkadaşlar, 2015 yılında bir dosyam vardı. Bugün de avukatlarımla birlikte adliyede işlerimi hallettim. Tutuklu değilim onu söyleyeyim' şeklinde bir paylaşımda bulundu

IHA7 Mayıs 2025 Çarşamba 15:48 - Güncelleme:
Cezaevine girdiği duyurulan Ümit Karan'dan açıklama
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Eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında, 2015 yılında oturduğu sitede çalışan İ.A.'ya yönelik "basit cinsel saldırı" suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Yargılamayı yapan Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Ümit Karan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi verilen kararı inceleyerek yeniden duruşma görülmesine karar vermişti.

2019 yılında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Ümit Karan "Olayın üzerinden çok zaman geçti. Ben hayatım boyunca hiç kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir. Ben Atatürkçü'yüm. Bana ceza vereceksiniz eğer Atatürkçülükten verin razıyım. Suçlamalar doğru değildir, kabul etmiyorum. Ben Survivor yarışmasında kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmamıştım" savunmasını yapmıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Karan hakkında verilen beraat kararını bozarak "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetmişti. Kararın Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Ümit Karan, bugün Bakırköy Adliyesi'ne gelerek 1 yıl 8 ay hapis cezasının infazı için Metris Cezaevi'ne gönderildi.

KARAN: TUTUKLU DEĞİLİM

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ümit Karan da yaptığı açıklamada, "Merhaba arkadaşlar, 2015 yılında bir dosyam vardı. Bugün de avukatlarımda birlikte adliyede işlerimi hallettim. Tutuklu değilim onu söyleyeyim" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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