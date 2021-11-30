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Güncel

Cezaevlerinde açık görüşler yarın yeniden başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cezaevlerindeki açık görüşler, yarından itibaren tekrar başlayacak.

AA30 Kasım 2021 Salı 11:38 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 11:38
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Açık görüşler, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Adalet Bakanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacak.

Buna göre, HES kodunda riskli görünenler görüşe alınmayacak, görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunlu olacak.

Yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak, görüş süresi 30 dakika ile sınırlandırılacak.

Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek.

İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek. Bulaşmayı önlemek için ziyaret saatleri her bir koğuşta kalan hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı belirlenecek.

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