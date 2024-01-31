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Cezaevlerindeki kameralar hakkında açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, cezaevlerindeki kameraların, tutuklu ve hükümlülerin özel alanlarını görme maksadıyla değil olası kötü muameleyi tespit için kullanıldığını söyledi.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 17:32 - Güncelleme:
Cezaevlerindeki kameralar hakkında açıklama
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Sincan ve Diyarbakır ceza infaz kurumları ile Mardin E Tipi ve Midyat M Tipi kapalı ceza infaz kurumlarının raporları ele alındı.

Cezaevi raporları üzerinde söz alan milletvekilleri, "cezaevlerindeki sıkıntılar ve mahkumların talepleri" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, cezaevlerinde Kürtçe kitapların yasak olmadığını ve çeşitli yerlerde Kürtçe kitaplar bulunduğunu söyledi. Kürtçe kitapların da diğer kitapların usulüne tabi olduğunu dile getiren Yıldırım, terör örgütünün maksadına hizmet ettiği değerlendirilen kitapların cezaevi kütüphanelerine alınmadığını ifade etti.

Yıldırım, Kürtçe mektupların geç gönderildiği ya da geç ulaştığına dair değerlendirme üzerine, bu mektupların da tercümesi için geçen bir süreç olduğunu, mektupların özellikle geciktirilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Ziyaret şartlarına yönelik eleştiriler üzerine Yıldırım, hijyenik şekilde ziyaretlerin gerçekleştirilmesi için çaba sarf ettiklerini, aksaklıkları gördükçe gidermeye çalıştıklarını bildirdi.

Yıldırım, "Cezaevlerinde bulunan kameralar tutuklu ve hükümlülerin özel alanlarını görme maksadıyla değil olası kötü muameleyi tespit etmek amacıyla kullanılıyor." dedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından raporlar ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

Öte yandan, DEM Parti'li 46 milletvekilinin imzasıyla İmralı Cezaevi'nde inceleme yapılmasına dair dilekçe, komisyonda kabul edilmedi.

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