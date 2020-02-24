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Manisa Lalesini koparmanın cezası 73 bin 747 TL

Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve Manisa'ya özgü endemik bir tür olan Manisa Lalesini koparmanın cezası belli oldu. 2020 yılında Çevre Kanunu ile koruma altında olan Manisa Lalesini koparmak ya da tahrip etmenin cezası ise 73 bin 747 lira olarak açıklandı. Geçen yıl koruma altındaki laleyi koparmanın cezası 60 bin 163 liraydı.

IHA24 Şubat 2020 Pazartesi08:47 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 08:51

120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı’nda yetişen Manisa Lalesi için daha önce hazırlanan Tür Eylem Planı’na göre nesli tehlike altındaki lalelerin çiçeklerine veya soğanlarına zarar verilmemesi için para cezası uygulanmaya başlandı. Lalenin yanı sıra soğanını toplayan vatandaşlara da aynı miktarda para cezası kesilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "İster Manisa Lalesi olsun, ister kardelen çiçeği olsun bunlar önemli endemik bitki türleri arasındadır. İnsanların bunları koparmasını istemiyoruz. Onun için bu yıl hem Manisa Lalesini, hem de kardelen çiçeğini koparanlara 73 bin 747 para cezası kesilecektir."

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