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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Ankara'da

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

AA15 Mayıs 2022 Pazar 19:28 - Güncelleme:
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Tebbun ve beraberindeki heyeti, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, valilik ve belediye yetkilileri, Cezayir Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ile Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Sofiane Mimouni karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-17 Mayıs'taki ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Tebbun'un başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak.

Salı günü İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Cezayir İş ve Yatırım Forumu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tebbun başkanlık edecek.

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