İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2231
  • EURO
    52,9497
  • ALTIN
    6631.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Güncel

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek.

İBRAHİM IŞIK5 Mayıs 2026 Salı 20:20 - Güncelleme:
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
ABONE OL

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının 7 Mayıs'ta Ankara'da icra edileceğini ifade etti.

Duran, iki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda Cezayir'le ilişkilerin tüm yönleriyle değerlendirileceğini ve ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade etti. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulacağı dile getirildi.

Ziyaret kapsamında ayrıca bazı anlaşmaların imzalanmasının da beklendiği ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.