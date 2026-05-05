Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının 7 Mayıs'ta Ankara'da icra edileceğini ifade etti.



Duran, iki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda Cezayir'le ilişkilerin tüm yönleriyle değerlendirileceğini ve ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade etti. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulacağı dile getirildi.

Ziyaret kapsamında ayrıca bazı anlaşmaların imzalanmasının da beklendiği ifade edildi.