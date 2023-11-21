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  • Cezayir ile imzalanan anlaşmalar... Bakan Bolat: Ticaret hacmimizin yükselmesi için temel enstrümanımız olacak
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Cezayir ile imzalanan anlaşmalar... Bakan Bolat: Ticaret hacmimizin yükselmesi için temel enstrümanımız olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir'de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaptı. Tercihli Ticaret Anlaşması'nın, ticaret hacminin çok daha yükselmesi için temel enstrümanları olacağını bildirdi.

AA21 Kasım 2023 Salı 22:35 - Güncelleme:
Cezayir ile imzalanan anlaşmalar... Bakan Bolat: Ticaret hacmimizin yükselmesi için temel enstrümanımız olacak
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Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan anlaşmalara ve Cezayir'de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi vesilesi ile ticaretimizde tarihi bir dönüm noktası olacak Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) müzakerelerine başlanmasına yönelik Ortak Bildiri metnini ve Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Ürün ve Hizmetlerin Kalite Kontrolü Alanlarında İşbirliğine İlişkin Anlaşmayı imzaladık. Tercihli Ticaret Anlaşması, sonuçlandığında, ticaret hacmimizin çok daha yükselmesi için temel enstrümanımız olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cezayir ziyareti kapsamında Cezayir Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Tayeb Zitouni ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, "Görüşmemizde, bu yıl sonunda 6 milyar dolara yaklaşacak ticaret hacmimizi kısa süre içerisinde 10 milyar dolara çıkarmak için atılacak adımları tespit ettik. Bölgedeki en önemli ortaklarımızdan olan Cezayir ile ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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