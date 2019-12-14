Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir´deki seçim sonuçlarına göre yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun´u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.