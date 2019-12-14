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Başkan Erdoğan'dan Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı'na tebrik telefonu

Başkan Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti

  • DHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir´deki seçim sonuçlarına göre yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun´u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

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