Başkan Erdoğan'dan Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı'na tebrik telefonu
Başkan Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti
- DHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir´deki seçim sonuçlarına göre yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun´u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.
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