İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6229
  • EURO
    53,2367
  • ALTIN
    6650.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

''Change'' araç operasyonunda 20 araca el konuldu

Bursa'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarını değiştirerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 28 araca el konuldu, 3 kişi tutuklandı.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
''Change'' araç operasyonunda 20 araca el konuldu
ABONE OL

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarını değiştirip ("change" yöntemi) piyasaya süren şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şase numarası değiştirilmiş olduğu tespit edilen toplam 28 araca el konuldu.

Soruşturma kapsamında Bursa'da oto suçuna karıştıkları belirlenen 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden birinin Muğla'da olduğu belirlenirken, diğer 11 şüphelinin yakalanması için 19 Mayıs 2026 tarihinde Bursa genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından 8 ikamet ve 2 iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 11 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 6 şüphelinin işlemleri emniyette tamamlanırken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen araçların incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Arızalanan İETT otobüsü vatandaşı isyan ettirdi: Uzun araç kuyrukları oluştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.