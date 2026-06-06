''Change'' araç operasyonunda 4 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ankara Asayiş Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; hacizli, yakalamalı, çalıntı ve kaçak araçların, depremde hasar gören araçlarla "change" yapıldığı tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Ankara Oto Sanayi'de bulunan, oto yedek parçası satışı yapan 2 ayrı iş yerinde arama kararına istinaden çalışma yapıldı.

Kontrol edilen motor ve şanzımanların yapılan sorgulamalarında okunamayan, şasesi silinmiş ve kimliksiz, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı oldukları tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 13 adet motor ve 4 adet şanzıman ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen motor ve şanzımanların Kriminal Laboratuvarda uzmanlar tarafından inceleneceği öğrenildi.