28 Ekim 2025 Salı
''Change araç'' operasyonunda 8 gözaltı

Nevşehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen 'change araç' operasyonunda, araçların motor ve şasi numaralarını usulsüz şekilde değiştirdikleri öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

28 Ekim 2025 Salı 12:54
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Şanlıurfa ve Mersin'de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karıştıkları, özellikle trafik kazası, yangın, deprem sonucu zarar görmüş araçların şasi ve motor numaralarını, aranan, hacizli, yakalamalı veya yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlarla değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız silah ile trafikte olmayan araç ruhsatı ele geçirildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet binasına getirilen zanlıların işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, şüphelilerin iş yerleri ile hasarlı araçların bulunduğu iki otoparkta yapılan incelemede, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç tespit edildi.

