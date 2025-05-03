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  • ''Change'' araç operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Güncel

''Change'' araç operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen 'change' araç operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 11:25 - Güncelleme:
''Change'' araç operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış; Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da belirlenen 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

  • Şanlıurfa operasyon
  • 15 gözaltı
  • 5 tutuklama

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