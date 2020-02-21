'Change' araçların şifrelerini kriminal polis çözüyor

AA 21 Şubat 2020 Cuma12:39 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:39

Haksız kazanç elde etmeyi amaçlayan suç örgütlerinin başvurduğu yöntemlerden biri de motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri araçları satmak.

Dolandırıcılık çetelerinin, çalıntı veya hak mahrumiyeti bulunan araçları, ağır hasarlı ya da trafiğe çıkamayacak durumdaki araçlardan aldıkları motor ve şasi numaralarıyla satmaları çok sayıda kişiyi mağdur ediyor.

- EL KONULAN ARAÇLARA KRİMİNAL POLİS LABORATUVARINDA İNCELEME



Polis ekipleri, suç örgütlerinin "change" olarak bilinen yöntemle vatandaşları mağdur etmeye yönelik illegal faaliyetlerini engellemek için aralıksız çalışıyor.

Operasyonlarda "change" şüphesiyle el konulan araçlar, incelenmesi talebiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerde bulunan ve aralarında Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün de bulunduğu ülke genelindeki 10 kriminal polis laboratuvarına gönderiliyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan laboratuvara getirilen araçlar, alanında uzman kriminal polislerce titizlikle incelenerek gerçek kimliklerine kavuşturuluyor.

- ARAÇLAR 2 AŞAMADA İNCELENİYOR



Laboratuvarda görevli iz inceleme uzmanı Nejdet Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kriminal polis laboratuvarına gelen araçların motor veya şasi numarasında değişiklik (change) yapılıp yapılmadığını incelediklerini, daha sonra "change" araçların gerçek plaka, motor ve şasi numarasının tespit edilerek kimliklendirildiğini söyledi.

Suç örgütlerinin, ağır hasarlı ve trafiğe çıkamayacak araçların motor şasi numaralarını, aynı marka, model, renk ve tipte olup çalınan veya hak mahrumiyeti bulunan araçlara aktardıklarını belirten Ören, "Bunu farklı yöntemlerle yapıyorlar. Genel olarak ağır hasarlı araçların şasi numarasını kesip çalıntı araçlara kaynakla sabitleme şeklinde ya da ağır hasarlı araçların kopyaladıkları şasi numaralarını, çalıntı araçların kazıyıp yok ettikleri şasi numarası alanına vurarak araçları 'change' yapıyorlar." diye konuştu.

- VATANDAŞLARA "CHANGE" ARAÇ KONUSUNDA UYARILAR



Ören, "change" araç mağduru olmamaları için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımız öncelikle piyasadaki muadillerine göre çok uygun fiyatta ikinci el araç alacaklarsa çok dikkatli olmalılar. İkinci el aracın motor ve şasi numarasının, ruhsattaki motor ve şasi numarasıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edilmeli. Bizim ülkemizde ikinci el araç alımlarında genellikle sadece boya, değişen parça ve hasar bilgisi üzerine yoğunlaşılıyor. Ancak vatandaşlara tavsiyemiz, araçlarına ekspertiz yaptırdıklarında, bu motor ve şasi numarasının bulunduğu bölgelerde ve yakınlarında fabrikasyon/orijinal olmayan bir işlem olup olmadığı bilgisini ekspertiz yapan firmadan istesinler. Satın alınacak ikinci el aracın boya, değişen parça ve hasar bilgisi olmasına karşın, ekspertiz işlemi sonucu araçta boya, değişen parça ve hasar kaydı olmaması durumu bizim için çok önemli. Bu araçların muhtemel 'change' araç olduğunu değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız bu hususlara duyarlı olmalılar."

İz İnceleme Uzmanı Ören, kriminal polis laboratuvarlarının motor ve şasi numarası inceleme ve araç kimliklendirme çalışmalarında "otorite" durumunda olduğunu kaydetti.