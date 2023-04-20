İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2023 Perşembe / 30 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4021
  • EURO
    21,2851
  • ALTIN
    1249.84
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP, 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Demirtaş'a sahip çıktı! Pes dedirten açıklama
Güncel

CHP, 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Demirtaş'a sahip çıktı! Pes dedirten açıklama

Katıldığı canlı yayında, 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyerek Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 46 kişinin ölümünde sorumluluğu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aklamaya çalışan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Selahattin Demirtaş kimin burnunu kanatmış da cezaevinde duruyor?' diye konuştu.

20 Nisan 2023 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
CHP, 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Demirtaş'a sahip çıktı! Pes dedirten açıklama
ABONE OL

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı bir canlı yayında, 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aklamak istedi. Altay, Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğini belirterek, "Selahattin Demirtaş kimin burnunu kanatmış da cezaevinde duruyor? Osman Kavala niye cezaevinde?" dedi. 6-7 Ekim olaylarında Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 46 kişi hayatını kaybetmişti.

"DEMİRTAŞ, KİMİN BURNUNU KANATMIŞ?"

CHP'li Engin Altay, canlı yayında Selahattin Demirtaş'ı aklamak isterken dikkat çeken ifadeler kullandı. Altay, "Selahattin Demirtaş kimin burnunu kanatmış da cezaevinde duruyor?" dedi.

6-7 EKİM OLAYLARININ FİTİLİNİ ATEŞLEMİŞTİ

Kamuoyunda Kobani olayları olarak da bilinen 6-7 Ekim olaylarının baş sorumluları arasında Selahattin Demirtaş da yer alıyor. Demirtaş, bölge halkını sokağa dökerek karşı karşıya getirirken, çıkan olaylarda 46 kişi hayatını kaybetti.

YASİN BÖRÜ KURBAN ETİ DAĞITIRKEN PKK'LILAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybedenlerden biri de Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde kurban eti dağıtan Yasin Börü'ydü. Yüzleri maskeli PKK sempatizanları tarafından Börü ile birlikte Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökgüz bıçaklanıp kurşunlandıktan sonra, balkondan atılıp üzerlerinden arabayla geçilerek öldürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.