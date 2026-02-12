CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yıldız hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Yıldız, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldız, Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Yıldız, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yıldız, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.