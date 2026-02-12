İSTANBUL 15°C / 11°C
Güncel

CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sebebiyle gözaltına alınan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan tutuklandı.

IHA12 Şubat 2026 Perşembe 12:34 - Güncelleme:
CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yıldız hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Yıldız, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldız, Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Yıldız, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yıldız, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek
  • Terörle mücadele
  • CHP Adalar Gençlik Kolları

