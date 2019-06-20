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CHP adayının sicili ortaya çıktı! Beylikdüzü raporunu okudun mu?

Sayıştay raporuyla ‘yolsuzluk’ algısı yaratmaya çalışan İmamoğlu’na Beylikdüzü için hazırlanan 2016 Sayıştay Raporu’nda 19 başlıkta uyarılar var.

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Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a yüklenmeye çalışan CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait Sayıştay raporu ortaya çıktı. Denetiçilerin Beylikdüzü Belediyesi’nde yaptığı denetimler sonucunda en dikkat çekilen bölüm ise ilçedeki işletmelerin yüzde 65’inin ruhsatsız olması. 
 
İmamoğlu katıldığı televizyon programında Binali Yıldırım’a İBB ile ilgili hazırlanan Sayıştay raporunu gösterip rapordaki bazı tespitler üzerinden usulsüzlük suçlamalarında bulundu. Bunun üzerine Sayıştay yaptığı açıklamayla İmamoğlu’nu yalanladı. Sayıştay’dan yapılan açıklamada kamu idarelerinin hesaplarının denetlediği, raporlarının Meclis’e ve ilgili idarelere gönderildiği vurguladı.  
 
19 RAPOR DÜZENLENDİ 
 
CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine denk gelen 2016 yılında Sayıştay’ın hazırladığı raporlara Akşam ulaştı. 19 ayrı raporun düzenlendiği denetlemede birçok tespit yer alıyor. Raporda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan ve faaliyet niteliği itibarıyla Eğlence Vergisi mükellefi olan 18 işyerlerine ilişkin olarak 2016 yılı içinde Eğlence Vergisi tahakkuk ettirilmediği buna bağlı olarak gelir kaybına sebep olunduğuna vurgu yapılıyor.  
 
VERGİLER TOPLANMADI 
 
Tahakkuku yapılan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ve Eğlence Vergisi alacaklarından bir kısmının tahsil edilmediği de raporda vurgu yapılan unsurlardan. 
 
7790 İŞYERİ RUHSATSIZ 
 
Sayıştay raporunda belediye sınırlarında işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet yürüten işletmelerin varlığı tespit edildi. Belediye sınırlarında aktif olarak faaliyet gösteren ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunda olan 11.852 işyerinin olduğu ve bunların, yaklaşık yüzde 65’inin (7.790 adet) ruhsatsız faaliyet gösterdiği saptandı. Buna bağlı olarak da Belediyenin, işyeri açma ve çalışma ruhsat harcı geliri, eğlence yerleri için eğlence vergisi gibi gelir kayıplarının olduğu değerlendirildi.  
 
1843 TAŞINMAZ KAYITLI DEĞİL 
 
Beylikdüzü Belediyesi bin 843 taşınmazı kayıt altına almadı. Belediyenin 84 mülkü işgal edildi. Belediye bu işgalcileri tahliye etmedi.

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