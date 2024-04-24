"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazısıyla tepki çeken Evren Barış Yavuz'un CHP Genel Merkezi ve CHP'li belediyelerle ciddi parasal ilişkileri dikkat çekiyor. Sadece CHP Genel Merkezi'nin 2023 yılında reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri adı altında Yavuz'a ödediği para 10 milyon lirayı buluyor. 44 yaşındaki Yavuz hakkında, terör örgütleri MLKP, DHKP-C ve PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldığı da öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazısı sebebiyle tutuklanan Evren Barış Yavuz'un CHP'li belediyelerle büyük boyutlu parasal ilişkileri ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yavuz'un yürüttüğü projelere; Esenyurt, Beşiktaş, Beylikdüzü, Kartal belediyeleri ile CHP Genel Merkezi'nden milyonlarca lira aktarıldı. Sadece CHP Genel Merkezi'nin 2023 yılında reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri adı altında Yavuz'a ödediği para 10 milyon lirayı buluyor.

ALMAN VAKFINDAN DA PARA ALMIŞ

Yavuz, İstanbul dışındaki bir CHP'li belediye ile Almanların en çok tartışılan vakıflarından Friedrich-Ebert-Stiftung'dan da para almış. fraksiyon.org isimli sitede peş peşe kaleme aldığı yazılarda Alevilerin silahlanmasını isteyen provokatif yazılarıyla gündeme gelen 44 yaşındaki Yavuz hakkında MLKP, DHKP-C ve PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığı da öğrenildi. Geçtiğimiz hafta tutuklanan Yavuz'un ayrıca "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından da kaydı olduğu belirlenmişti.

BİRÇOK PROJEDE GÖREVLİ

Yavuz ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, halen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma yürütülüyor. Öte yandan Kadıköy Belediyesi'nde Kültür Sanat Direktörü olarak görev yapan Yavuz'un, İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nda çalıştığı ve Beşiktaş Belediyesi'nde "Beşiktaş'ta Suyumuzu Kuru" projesinde yer aldığı ortaya çıkmıştı.