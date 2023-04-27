Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıya ilişkin 6 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Nisan Çarşamba günü 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletli şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalarda M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A. ve E.E.G. adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan arşiv incelemesinde, şüphelilerden M.E.D, S.B. ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.