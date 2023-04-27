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Güncel

Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıya ilişkin 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliği, Ataşehir CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletli şüpheliler tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıya ilişkin 6 şüpheli yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamada, 19 Nisan Çarşamba günü 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletli şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalarda M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A. ve E.E.G. adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan arşiv incelemesinde, şüphelilerden M.E.D, S.B. ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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