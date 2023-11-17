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CHP aynı CHP! Özgür Özel, PKK'nın siyasi uzantısı HEDEP'i akladı

CHP'de isimler değişse bile zihniyetin değişmediği bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel kullandığı skandal ifadelerle PKK'nın siyasi uzantısı HEDEP'i akladı. HEDEP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını söyleyen Özel, 'Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim.' diye konuştu.

17 Kasım 2023 Cuma 13:28 - Güncelleme:
CHP aynı CHP! Özgür Özel, PKK'nın siyasi uzantısı HEDEP'i akladı
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CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, yerel seçimler öncesi ittifak için HDP olan ismini HEDEP olarak değiştiren PKK'nın siyasi uzantısı partiye göz kırptı.

HDP'ye selefi Kemal Kılıçdaroğlu gibi aynı çizgiden bakan Özgür Özel, Halk TV yayınında PKK'nın siyasi uzantısını akladı.

CHP'DEKİ DEĞİŞİM HEYECAN UYANDIRMIŞ!

CHP'deki değişimin İYİ Parti'nin yanı sıra HEDEP'te de büyük heyecan uyandırdığını belirten Özel, "Ben Diyarbakır'a hem seçim zamanında gittiğimde hem kurultay öncesi destek istemek için il kongrelerine gittiğimde inanılmaz bir ilgiyle karşılaşmıştım. Güneydoğu'da Kürt seçmenlerin yoğun olduğu bölgenin il başkanları bunun büyük bir heyecan uyandırdığını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Öcalan ve terör örgütü PKK'ya övgüler düzen Kandil'in partisi HEDEP ile hiçbir sorununun olmadığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı: Meşru ve TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti. Seçmenine saygımız sonsuz. Yöneticileriyle zaten ilişkilerimizde hiçbir sorun yok. Ben seçimlerine girmesine izin verilen, Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim.

DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA SELAM GÖNDERMİŞTİ

Öte yandan Özgür Özel, CHP Kurultayı'nda terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam göndermişti.

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