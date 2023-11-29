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Güncel

CHP aynı CHP! Özgür Özel, PKK'ya yataklık yapan belediyeleri savundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında PKK'ya yardım ve yataklık yapan belediyeleri, 'Kürtler belediye başkanı seçiyor ama siz belediyelere kayyum atıyorsunuz.' sözleriyle savundu.

29 Kasım 2023 Çarşamba 07:26 - Güncelleme:
CHP aynı CHP! Özgür Özel, PKK'ya yataklık yapan belediyeleri savundu
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Genel başkan adaylığını açıkladığı günden bu yana 'kayyum' rahatsızlığını dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha terör örgütünü umutlandıran açıklamalar yaptı.

PKK'ya yardım ve yataklık yapan belediyeleri bölgeden temizleyen kayyum atamalarını eleştiren Özel, "Kürtler belediye başkanı seçiyor ama siz belediyelere kayyum atıyorsunuz. Sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler Türkiye'de daha az eşittir" dedi.

PKK'YI UMUTLANDIRAN SÖZLER

Mehmetçik'e ağır iftiralar atan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu savunan, Selahattin Demirtaş'ı 'demokrasi kahramanı' ilan edip selamlayan, HEDEP ile ittifaka yeşil ışık yakıp Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın da elini öpen Özgür Özel, bu kez kayyum atamalarından rahatsız oldu.

Partisinin son grup toplantısında toplumu ayrıştıran skandal ifadeler kullanan Özel, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan belediyelerin görevden alınmaması gerektiğini savundu. Özel, "Bu uygulamalar yüzünden Kürtler Türkiye'de daha az eşittir" diyerek terör örgütüne sempatik görünmeye çalıştı.

PARTİ SÖZCÜSÜNÜ YALANLADI

İsrail-Filistin meselesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, Türkiye'nin bu konudaki adımlarına destek veren ifadeler kullandı.

1990'lı yıllarda Bosna'da yaşananların bu kez Filistin'de yaşandığını belirten Özel, "CHP bu konuda doğru yerde duruyor. Türkiye de doğru yerde duruyor" dedi. Özel, bu çıkışıyla kendi parti sözcüsünü ise adeta yalanlamış oldu.

Önceki gün basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesine yönelik adımlarını eleştiren CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Erdoğan, İsrail-Filistin sorununu din savaşı haline getirmeye çalıyor" diyerek tepki çekmişti.

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