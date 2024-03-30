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Güncel

CHP Bartın Belediye Başkan adayı Rıza Yalçınkaya tartıştığı kişiye bardak fırlattı

CHP Bartın Belediye Başkan adayı Rıza Yalçınkaya'nın parti toplantısı sırasında tartıştığı kişiye cam bardak fırlattığına dair görüntüler ortaya çıktı. Yalçınkaya'nın şiddet içeren görüntüleri büyük tepki çekti.

30 Mart 2024 Cumartesi 13:11 - Güncelleme:
CHP Bartın Belediye Başkan adayı Rıza Yalçınkaya tartıştığı kişiye bardak fırlattı
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CHP'nin Bartın Belediye Başkan adayı olan Rıza Yalçınkaya'nın parti toplantısında tartışma yaşadığı kişiye cam bardak fırlattığı ortaya çıktı.

CHP'li Rıza Yalçınkaya'nın parti toplantısında kendisine tepki gösteren bir kişiyle önce sözlü tartışmaya girdiği ardından da masadan aldığı cam bardağı sert bir şekilde hedef gözeterek tartışma yaşadığı kişiye attığı görülüyor.

Salonda bulunan kişilerin büyük panik yaşadığı ve tepki gösterdiği olay sırasında CHP'li adayı etraftakilerin kontrol etmekte zorlandığı, yandaşlarının da Yalçınkaya'nın tartışma yaşadığı kişiye fiziksel müdahalede bulunduğu ortaya çıktı.

Daha önce iki dönem Bartın Belediye Başkanlığı yapan, CHP'yi TBMM'de Bartın milletvekili olarak temsil eden ve bu dönem de CHP Bartın Belediye Başkan Adayı gösterilen Yalçınkaya'nın şiddet içeren bu görüntüleri büyük tepki topladı.

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