CHP, Batı'ya çanak tuttu! Jeremy Rifkin toplantıya gelmeye bile tenezzül etmedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki vizyon toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Jeremy Rifkin, toplantıya video konferansla bağlanması tartışmaları da beraberinde getirdi.

SİMULTANE ÇEVİRİ FİYASKOSU



Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa da yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı.

Muhalefete adeta ders anlatır gibi açıklamalarda bulunan Rifkin, şunları söyledi:

Bilimsel, teknik ve ekonomik girdi sağlayacağım. Türkiye'nin kapsamlı bir yön haritası oluşturmasına yardımcı olacağım. Sayın Kılıçdaroğlu ülkesini bir dönüşümden geçirecek. Bu bir sanayi dönüşümü. Benim ekibim AB'de temel mimari görevlerde yer aldı ve ayrıca Çin'de... Sayın Acemoğlu ile birlikte çalışıyor olmak mutluluk verecek bana.

Son dönemdeki iklim çalışmaları bize şunu gösteriyor. Akdeniz'deki ülkeler dünyanın geri kalanında yüzde 20 daha hızlı ısınıyor. En hızlı yağmur azalımı da bu bölgede görülüyor. Bu şekilde devam ederse burası yaşanamaz hale gelecek. Her Akdeniz ülkesinin bu konuyu ele alması gerekiyor. Birlikte çalışırsak başarılı olabiliriz. Bütün Türk halkının dayanışma içerisinde olması gerekiyor bu yolculukta. Bunu akılda tutarak bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Türkiye'de Akdeniz havzasında yaşayan insanlar iklimin farkında. Çok ciddi seller yaşanıyor. Yaz aylarına geldiğimizde ise kuraklık ve susuzluk yaşanıyor.

"TÜRKİYE'YE GELMEYE BİLE TENEZZÜL ETMEMİŞ"

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, adeta fiyaskoya dönüşen Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'nin ikinci Yüzyıl' programını eleştirerek; "Türkiye gibi büyük bir ülkenin 2. Partisisin, ana muhalefetisin. Amerikalı danışmanın Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmemiş. Oturduğu evinden size ders anlatıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren başka bir isim de gazeteci Zafer Şahin oldu.

Olayı siyasal iletişim faciası olarak yorumlayan Şahin, "Sonunda bu da oldu... Emperyalizme karşı savaşan Atatürk'ün kurduğu parti, vizyon belgesini Amerikalı danışmana video bağlantı ile açıklatıyor! Müstemleke Valisi sanki.. Adam zahmet edip Türkiye'ye bile gelmiyor!! Siyasal iletişim faciası nedir diye soran olursa bu videoyu gösterin." dedi.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ise; "Vah, vah. Bu kadarı da olmamalıydı... Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yön verecek 70 isimle yola çıktığını açıkladı. Onların şunun bunun için değil "Vatanları için çalışacaklarını" söyledi. İyi de onlardan en çok güvenip baş sıraya yerleştirdiklerinin vatanları Türkiye değil ki!" ifadelerini kullandı.

CHP ve ortaklarına dikkati çeken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Toplantıya gelmeye bile tenezzül etmeyen Amerikalı Jeremy Rifkin'in Başdanışman yapılması, CHP ve ortaklarının vizyonunu gösteriyor. Böyle eziklik, böyle teslimiyetçilik, böyle çapsızlık Türkiye tarihinde görülmemiştir." şeklinde yorumda bulundu.

Tarihin böyle bir olay görmediğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi; Amerikalı Danışman zahmet edip Türkiye'ye bile gelmemiş, vizyon belgesi açıklıyor!! "Hangi istiklâl vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK" sözleriyle tepkisi dile getirdi.