Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile diğer altyapı kurumları tarafından Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi ve Cumhuriyet Bulvarı ile bağlantılı sokak ve caddelerinde geçen yıl ağustos ayında altyapı yenileme çalışması başlatıldı.

Son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle çalışmaların sürdüğü bölgelerde oluşan çukur ve boşluklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücü ve yayalar, su dolu çukurlar ve çamurlu alanlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı esnaflar ise kendi imkanlarıyla su biriken çukurları doldurmaya çalıştı.

Mahallede 15 yıldır esnaflık yapan Serdar Bakış, AA muhabirine, çalışmaların Alsancak'ın merkezi noktalarında yapıldığını söyledi.

Çalışmalardan iş yerleri kadar vatandaşların da etkilendiğini belirten Bakış, aylardır tamamlanmayan altyapı çalışmaları nedeniyle iş yapamadıklarını ifade etti.

Bakış, 2 ay çalışma yapacaklarını söylediklerini fakat ağustosta başlanan çalışmaların halen sürdüğünü vurgulayarak, "Bir an önce yetkililerin burayı ele alıp yapmasını istiyoruz. Bir kepçe ve dozerle sokak sokak giriyorlar ve bitirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmalar böyle bitmez. Bitirmelerini bekliyoruz." dedi.

Başka bir esnaf Mehmet Yıldırım ise çalışmaların yaklaşık 8 aydır sürdüğünü, mağdur olduklarını ve kısa sürede çalışmaların tamamlanmasını istediklerini anlattı.