İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP belediyeciliği çamura battı: İzmir'de vatandaşı çileden çıkaran manzara
Güncel

CHP belediyeciliği çamura battı: İzmir'de vatandaşı çileden çıkaran manzara

İzmir'in kalbi Alsancak'ta İzmir Büyükşehir Belediyesinin aylar önce başlattığı altyapı çalışmaları hala tamamlanmadı. Uzayan kazılar, yağmurla birlikte çukura ve çamura dönüşürken esnaf “iş yapamaz hale geldik” diyerek tepki gösterdi.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 20:20 - Güncelleme:
CHP belediyeciliği çamura battı: İzmir'de vatandaşı çileden çıkaran manzara
ABONE OL

Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile diğer altyapı kurumları tarafından Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi ve Cumhuriyet Bulvarı ile bağlantılı sokak ve caddelerinde geçen yıl ağustos ayında altyapı yenileme çalışması başlatıldı.

Son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle çalışmaların sürdüğü bölgelerde oluşan çukur ve boşluklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücü ve yayalar, su dolu çukurlar ve çamurlu alanlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı esnaflar ise kendi imkanlarıyla su biriken çukurları doldurmaya çalıştı.

Mahallede 15 yıldır esnaflık yapan Serdar Bakış, AA muhabirine, çalışmaların Alsancak'ın merkezi noktalarında yapıldığını söyledi.

Çalışmalardan iş yerleri kadar vatandaşların da etkilendiğini belirten Bakış, aylardır tamamlanmayan altyapı çalışmaları nedeniyle iş yapamadıklarını ifade etti.

Bakış, 2 ay çalışma yapacaklarını söylediklerini fakat ağustosta başlanan çalışmaların halen sürdüğünü vurgulayarak, "Bir an önce yetkililerin burayı ele alıp yapmasını istiyoruz. Bir kepçe ve dozerle sokak sokak giriyorlar ve bitirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmalar böyle bitmez. Bitirmelerini bekliyoruz." dedi.

Başka bir esnaf Mehmet Yıldırım ise çalışmaların yaklaşık 8 aydır sürdüğünü, mağdur olduklarını ve kısa sürede çalışmaların tamamlanmasını istediklerini anlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

AKINCI TİHA hedefi tam isabetle vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.