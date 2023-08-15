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CHP belediyeciliği çeteye dönüştü! Vatandaşı haraca bağladılar

Yaz ayını fırsata çeviren CHP'li Bozcaada Belediyesi, Ege Denizi'nin en büyük ikinci adasına giden yerli ve yabancı turistleri haraca bağladığı iddia edildi. Ödemeyeni zabıta ile tehdit ediyorlar.

15 Ağustos 2023 Salı 08:38 - Güncelleme:
CHP belediyeciliği çeteye dönüştü! Vatandaşı haraca bağladılar
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Bozcada Belediyesi elektrik ve su faturalarını ödeyemeyince vatandaştan araç ücreti almaya başladı! Belediyenin vatandaşı haraca bağlaması tepkilere neden oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair açıklama yapan Haluk Akbulut adlı bir vatandaş, "Bozcaada'ya gittiniz, dönüş zamanı geldi ve feribot kuyruğuna girdiniz.. O sırada bir belediye görevlisi gelip size 50 liralık bir makbuz uzatıyor... Neden bu makbuzu ödemem gerekiyor diye sorduğunuz da 'Belediyenin elektrik-su faturasını ödeyecek parası yok' cevabı geliyor!. Ve ekliyor 'İtiraz edip ödemezseniz, 50 metre ilerde ki zabıtaya haber veriyoruz size 468 lira ceza kesiyor' Bunun böyle olduğuna inanmak istemiyoruz! Belediye başkanının daha ikna edici bir açıklaması vardır kesinlikle." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşımın ardından konuya ilişkin belediye tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken vatandaşlar ise, "CHP'li Bozcaada Belediyesi tatilcileri feribot kuyruğunda haraca bağlamış" yorumlarında bulundu.

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