3 Aralık 2025 Çarşamba
Güncel

CHP belediyeciliği isyan ettirdi: Evler sular altında kaldı

CHP yönetimindeki Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu bir sitedeki evleri su bastı, vatandaşlar tepki gösterdi. Olaya ilişkin konuşan site sakini Sema Erez, yaptığı açıklamada '4 senedir buradayım. Hiç değilse 6-7 sefer sularımız patladı. Devamlı evlere su giriyor, hasarlarımız çok büyük oluyor. Buna bir çözüm bulunmasını belediyeden rica ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

IHA3 Aralık 2025 Çarşamba 15:47 - Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu bir sitedeki evleri su basarken, evlerde temizlik çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre sabaha karşı Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde isale hattı patladı. Patlama ile birlikte yolda çökme meydana gelirken, borudan tonlarca su önce yola, ardından bölgedeki sitenin içerisine aktı.

Yaşanan olayın ardından sitenin bahçesi ile birlikte yaklaşık 10 evi su bastı. Evlerine su girmesiyle de site sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Patlama sonrası bir sitenin bahçesine suyun girme anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarın ardından MUSKİ hatta giden suyu kesti, patlamanın olduğu noktada onarım çalışması başladı. Kargı Caddesi'nde çalışma nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Sitenin başkanı Sema Erez, yaptığı açıklamada "4 senedir buradayım. Hiç değilse 6-7 sefer sularımız patladı. Devamlı evlere su giriyor, hasarlarımız çok büyük oluyor. Buna bir çözüm bulunmasını belediyeden rica ediyoruz.

Bu kadar susuzluğun içinde her giden bir damla su içimizi yakıyor. Şuanda 8-10 evi su bastı. Bahçeler rezil olmuş durumda. Çamurla birlikte geldi. Burası devamlı patlıyor" ifadelerini kullandı.

Evini çamurlu su basan Mihriban Eyrice ise yaşadıklarını anlatarak "Saat 5'e doğru boru patladı. Komşumuzun alarm sesiyle uyandık. Uyandığımda buralar sel almış gibiydi. Evler ve bahçeler suyun içindeydi. Bahçem çakıl içinde kaldı. Evin içerisi çamur ve su oldu. Bu yol senede 5-6 defa patlıyor. Yama yapıyorlar, 1 ay sonra yine patlıyor" dedi.

